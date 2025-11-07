EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

TecDAX im Fokus 07.11.2025 12:27:07

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück

Der TecDAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 3 485,47 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 573,930 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,328 Prozent höher bei 3 509,73 Punkten in den Handel, nach 3 498,24 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 481,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 519,72 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,92 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 733,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 765,49 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 07.11.2024, mit 3 384,38 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,42 Prozent auf 90,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,06 Prozent auf 31,02 EUR), Siltronic (+ 1,35 Prozent auf 46,48 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,86 Prozent auf 42,12 EUR) und SMA Solar (+ 0,84 Prozent auf 28,72 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-6,12 Prozent auf 5,46 EUR), AIXTRON SE (-2,94 Prozent auf 17,03 EUR), TeamViewer (-1,92 Prozent auf 5,86 EUR), ATOSS Software (-1,83 Prozent auf 107,40 EUR) und PNE (-1,36 Prozent auf 10,16 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 264 878 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
24.02.25 PNE Buy Warburg Research
19.02.25 PNE Buy Warburg Research
04.12.24 PNE Buy Warburg Research
