ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Rentable ATOSS Software-Anlage?
|
03.11.2025 10:04:18
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,399 ATOSS Software-Anteilen. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 31.10.2025 18 986,93 EUR wert, da der Schlussstand 116,20 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 89,87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte ATOSS Software einen Börsenwert von 1,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Papiers fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein ATOSS Software-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
03.11.25
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
27.10.25
|TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
|
24.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)