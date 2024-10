TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 14,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67,002 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.10.2024 auf 65,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 355,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 335,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at