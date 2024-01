TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in United Internet-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die United Internet-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,43 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die United Internet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,044 United Internet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2023 auf 23,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 669,18 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 33,08 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete United Internet eine Marktkapitalisierung von 3,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der United Internet-Anteilsschein bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at