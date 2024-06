TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 24.06.2019 wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,62 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 349,406 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 21.06.2024 6 963,66 EUR wert, da der Schlussstand 19,93 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 30,36 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,44 Mrd. Euro. Der United Internet-Börsengang fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der United Internet-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at