FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach einem Bericht über eine von Telefonica angestrebte
Neuausrichtung der Beziehungen von 31,00 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fantasie rund um eine Sektorkonsolidierung im Telekombereich nehme zu, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Artikel nebst Fakten und Argumenten wirke schlüssig und gut recherchiert. Den höheren fairen Wert kalkulierte er auf Basis eines niedrigeren Konglomeratsabschlags./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
