TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in United Internet-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das United Internet-Papier an diesem Tag bei 34,32 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 29,138 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 20,26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 590,33 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 40,97 Prozent.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at