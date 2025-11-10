TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Elmos Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,605 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 145,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,50 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,26 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Elmos Semiconductor betrug jüngst 1,55 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Ihren ersten Handelstag begann die Elmos Semiconductor-Aktie bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at