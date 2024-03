Tesla-Aktie höher: Preis für Teslas Model Y steigt erneut

Der Elektroautobauer Tesla hat Anpassungen an den Preisen für eines seiner Top-Modelle vorgenommen. Das kommt am Markt gut an.

• Tesla hebt Preis für Model Y erneut an• Zweite Preiserhöhung in wenigen Wochen• Keine Nachfragesorgen?

2,38 Prozent auf 167,46 US-Dollar legt die Tesla-Aktie im Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise zu. Kurstreibend ist dabei eine Meldung vom Wochenende.

Tesla hebt die Preise an

Der Konzern von Elon Musk will ab kommendem Freitag mehr für sein Fahrzeugmodel Model Y verlangen. In Europa wird der Preis steigen, kündigte das Unternehmen in einem Beitrag auf X an. Auch bei der Höhe des Preisanstiegs wurde Tesla auf Nachfrage konkret: 2.000 Euro teurer oder das entsprechende Äquivalent in der jeweiligen Landeswährung wird das Fahrzeug ab dem 22. März.

Approximately 2,000 EUR or local currency equivalent March 16, 2024

Unklar blieb dabei, ob sich die Preiserhöhung auf die Basisversion oder alle Varianten des Tesla-SUV bezieht.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass das Top-Modell von Tesla verteuert wird. Erst Mitte Februar hatte Tesla die Model Y-Preise angehoben - zwischen 4.400 bis 5.000 Euro. Aktuell zahlen deutsche Kunden für die Basis-Version des Model Y mindestens 44.990 Euro, je nach Ausstattung steigt der Preis bis auf 58.490 Euro - plus Gebühren. Ob die Preiserhöhungen auch für den deutschen Markt geplant sind, ließ Tesla aber offen.

Keine Nachfragesorgen bei Model Y?

Da Tesla in den vergangenen Monaten die Preise für seine Fahrzeuge eher nach unten angepasst und damit einen EV-Preiskrieg angezettelt hatte, der zu Lasten der Marge ging, gehen Beobachter davon aus, dass der Model Y weiterhin stark nachfragt wird. Das zeigten auch jüngst veröffentlichte Branchenzahlen: Der Model Y war nicht nur das meist verkaufte Elektroauto weltweit, sondern ließ auch alle anderen Fahrzeuge mit traditionellem Antrieb hinter sich.

Die Experten der Deutschen Bank sehen den Schritt von Tesla aber offenbar weniger positiv. In einem Kommentar, aus dem dpa-AFX zitiert, heißt es, dass dies kein Anzeichen für eine solidere Nachfrage sei, Tesla ziele stattdessen auf Umsatzoptimierungen ab.



Redaktion finanzen.at