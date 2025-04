Tesla-Aktie sinkt: Tesla stoppt Bestellungen in China

• Tesla mit Bestellstopp für bestimmte Modelle in China• Handelskrieg eskaliert weiter• Tesla als Opfer der Handelspolitik

Einem Beitrag von electrek zufolge können potenzielle Tesla-Käufer in China aktuell keine neuen Bestellungen tätigen.

Annahme von Neubestellungen ausgesetzt

Mitten in der Nacht habe Tesla die Online-Konfigurationen für Model S und Model X in China abgeschaltet, so dass chinesische Kunden derzeit keine neuen Bestellungen für die Elektrofahrzeuge aufgeben könnten. Bestandsware werde aber weiterhin verkauft, so electrek weiter. Angesichts der Tatsache, dass der Bestand an neuen Model S und X aber überschaubar oder sehr gering zu sein scheint, wurden Neubestellungen dieser Modelle für China-Kunden deaktiviert.

Handelskrieg im Blick

Die Maßnahme dürfte ein Ergebnis des zunehmend eskalierenden Handelskrieges zwischen der US-Administration unter Donald Trump auf der einen und der chinesischen Regierung auf der anderen Seite sein. Die beiden großen Volkswirtschaften überbieten sich derzeit mit Importzöllen: Nachdem das Weiße Haus den Zoll für China-Importe am Vortag auf 145 Prozent korrigiert hatte, weil offenbar 20 Prozent "vergessen wurden", legten die Chinesen am Freitag ein weiteres Mal nach und hoben die Gegenzölle ihrerseits weiter an.

Tesla gerät zwischen die Fronten

Tesla-Chef Elon Musk hatte in der Vergangenheit diverse Male vor der US-Handelspolitik und den hohen Zöllen zwischen beiden Ländern gewarnt. Auch Experten hatten Tesla als eines der größten Opfer im Handelskrieg ausgemacht, "das von der Trump-Administration entfesselte Wirtschaftszoll-Armageddon ist unserer Ansicht nach ein doppelter Schlag für Tesla", hatte etwa der bekannte Tesla-Analyst Dan Ives von Wedbush gewarnt.

Das Aussetzen der Neubestellungen dürfte das Tesla-Geschäft allerdings wohl nur am Rande betreffen. Es gehe um einen relativ kleinen Markt von etwa 2'000 Fahrzeugen für Tesla in China, schreibt electrek. Die von der Aussetzung betroffenen Fahrzeuge seien jedoch profitabel, was bei den meisten Fahrzeugen, die Tesla derzeit in China verkaufe, nicht der Fall sei.

Die Tesla-Aktie gibt an der NASDAQ am Freitag nach und verliert zeitweise 1,55 Prozent auf 248,50 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at