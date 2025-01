Tesla-Aktie wechselt trotzdem ins Plus: Umsatzentwicklung bei Tesla enttäuscht

Der E-Autobauer Tesla hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Der von Elon Musk geleitete E-Autokonzern Tesla verbuchte im vierten Quartal 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,73 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis verfehlte somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf 0,767 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Elektroauto -Pionier ein Plus in Höhe von 0,71 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz von Tesla lag im Berichtszeitraum bei 25,71 Milliarden US-Dollar, nach 25,17 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 27,22 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 erzielte der E-Autobauer einen Gewinn von 2,42 US-Dollar je Aktie, nachdem das EPS im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 3,12 US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten hier ein EPS von 2,45 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz von Tesla wurde von den Experten im Vorfeld auf 99,65 Milliarden US-Dollar geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,77 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Tatsächlich belief sich der Umsatz von Tesla im Geschäftsjahr 2024 auf 97,69 Milliarden US-Dollar.

Teslas Auslieferungsrückgang hinterlässt Spuren

Tesla hatte 2024 den ersten Rückgang der Auslieferungen seiner Elektroautos seit mehr als einem Jahrzehnt erlitten. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte US-Hersteller lieferte knapp 1,79 Millionen Fahrzeuge an die Kunden aus. Das waren 19.355 weniger als 2023. Musk hatte einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt. Dafür hätte Tesla aber im Schlussquartal noch 515.000 Autos zu den Kunden bringen müssen. Trotz einer Verkaufsoffensive wurden es am Ende nur 495.570 Fahrzeuge - immerhin ein Rekordwert. Die Zahl verfehlte auch durchschnittliche Schätzungen von Analysten.

So reagiert die Tesla-Aktie

Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ ging es für die Tesla-Aktie in einer ersten Reaktion um mehr als drei Prozent nach unten, kurz darauf drehte das Papier jedoch in die Gewinnzone und legte zeitweise 2,91 Prozent auf 400,43 US-Dollar zu.

Seit der US-Präsidentenwahl im November war sie auf einem Höhenflug gewesen. Auslöser ist die Nähe von Musk zu US-Präsident Donald Trump . Musk selbst sprach davon, dass er Tesla "zwischen zwei Wachstumswellen" sehe. Er setzt dafür vor allem auf Technologie zum autonomen Fahren und stellte im Oktober den Prototypen eines Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale vor. Mit der Nähe zu Trump könnte Musk Druck für günstigere Regulierungsbedingungen für selbstfahrende Autos aufbauen. Kritiker von Tesla verweisen unterdessen auf eine alternde Modellpalette des Branchen-Vorreiters, bei dem zuletzt mit dem Elektro-Pickup Cybertruck nur ein Nischen-Modell hinzukam.

Musk: Tesla startet Robotaxi-Service in Texas im Juni

Tesla-Chef Elon Musk hat den Start eines Robotaxi-Angebots des Elektroauto -Herstellers in der US-Stadt Austin in Aussicht gestellt. Bis Jahresende sei auch die Einführung in Kalifornien und mehreren anderen Regionen in den USA geplant, sagte er nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen. Im kommenden Jahr solle dann ganz Nordamerika folgen sowie "die meisten Länder" international, kündigte er an.

Musk verspricht schon lange, dass alle Teslas autonom fahren werden. Bisher braucht allerdings auch die fortgeschrittene Version von Teslas "Autopilot"-System menschliche Aufsicht. Die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo bietet unterdessen Robotaxi-Dienste ohne Menschen am Steuer in mehreren US-Städten an.

Streit um richtige Technik

Anders als ein Großteil der Branche beharrt Musk darauf, dass autonomes Fahren nur mit Kameras möglich ist - ohne die teureren Laser-Radare, auf die unter anderem Waymo setzt. Funktioniert das, hätte Tesla einen enormen Kostenvorteil. Doch Experten befürchten Abschläge bei der Sicherheit, denn die auch unter dem Namen Lidar bekannten Laser-Radare tasten die Umgebung der Fahrzeuge ab, wie es Kameras nicht vermögen. Musk hingegen bekräftigte am Mittwoch seine Position: "Menschen fahren, ohne Laserstrahlen aus ihren Augen herauszuschießen." Bei der aktuellen Version des Tesla-Systems müssen die Fahrer Medienberichten zufolge oft eingreifen.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX