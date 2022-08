Tesla führt Aktiensplit durch: So viel ist eine Tesla-Aktie nun wert

• Tesla-Aktiensplit im Verhältnis 1:3 vollzogen• Tesla-Aktie durch optische Verbilligung nun zugänglicher• Kleinanleger könnten bei Tesla nun eher zugreifen

Nach Alphabet, GameStop und Amazon hat mit Tesla innerhalb weniger Wochen ein weiteres bekanntes US-Unternehmen einen Aktiensplit vollzogen. Wie im Juni präzisiert und Anfang August von der Hauptversammlung abgesegnet, wurde am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen ein Split der Tesla-Aktie im Verhältnis 1 zu 3 vollzogen. Tesla-Anleger bekamen somit für jede gehaltene Aktie zwei weitere in ihr Depot gebucht. Am heutigen Donnerstag wird die Aktie erstmals auf splitbereinigter Basis gehandelt.

Tesla-Aktie optisch billiger

Der Kurs der Tesla-Aktie wird entsprechend der höheren Aktienanzahl optisch billiger. An der NASDAQ war eine Tesla-Aktie zum gestrigen Handelsschluss 891,29 US-Dollar wert. Dieser Kurs wird nun durch drei geteilt. Entsprechend werden auch alle früheren Kurse des Anteilsschein auf splitbereinigter Basis neu berechnet. In Frankfurt kostet eine Aktie des Elektroautobauers am Donnerstag zeitweise 303,25 Euro, nach 894,50 Euro zum gestrigen Handelsschluss.

Der Börsenwert des Konzerns rund um Elon Musk wird von der Maßnahme nicht beeinflusst. Auch der Gesamtwert der Tesla-Aktien in den Anlegerdepots bleibt gleich, da der niedrigere Kurs durch die höhere Aktienanzahl ausgeglichen wird. Die Papiere werden durch ihren tieferen Preis jedoch besonders für Kleinanleger wieder attraktiver.

Tesla 2020 erstmals mit Aktiensplit

Für Anleger, die schon länger bei Tesla investiert sind, ist dies nicht der erste Aktiensplit. Zuletzt hatte der E-Autopionier im August 2020 eine entsprechende Kapitalmaßnahme durchgeführt. Damals wurden die Aktien im Verhältnis 1 zu 5 geteilt.

Redaktion finanzen.at