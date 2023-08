Tesla Model 3: Experte besorgt über Rostprobleme

Ständige Besuche in der Werkstatt kosten Zeit und Geld, besonders wenn das Fahrzeug eigentlich ein Neuwagen ist, man also weniger Probleme erwartet. Die Jürs-Autolackiererei repariert Unfallschäden an Elektroautos. Chef Michael Scharnberg hat dabei etwas an den Tesla-Modellen bemerkt.

• Experte besorgt über Rostprobleme• Schnell handeln hilft• Tesla rüstet nach

Rostprobleme bei Tesla: Schwierigkeiten schon nach kurzer Zeit

Michael Scharnberg ist Unternehmer. Er betreibt eine Autolackiererei in Lübeck und berichtet über viele seiner Erlebnisse in den sozialen Medien. Jüngst sprach er dort von unerfreulichen Entdeckungen, die er an einem Tesla Model 3 machte.

Der Tesla habe wohl massive Rostprobleme, so der Unternehmer in einem YouTube-Video. Scharnberg zufolge ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Autobauer den Schutz vor Rost schon von vornerein vernachlässigt habe. Der Schweller, ein Teil der Karosserie unterhalb des Türeinstiegs, sei vergammelt gewesen, so der Unternehmer. Da bestehe auch die Gefahr, dass sich der Rost weiter ausbreite, erklärt er. Geht man nicht frühzeitig dagegen vor, könnte es zu spät sein, um die Probleme noch zu beheben.

Schnelle Lösung gefunden

Der Wagen, von dem Michael Scharnberg berichtet, ist gerade einmal vier Jahre alt. Scharnberg empfiehlt, von Beginn an genau hinzuschauen und die kritischen Stellen im Auge zu behalten.

Tesla scheint das Problem inzwischen auch selbst auf der Karte zu haben. 2020 führte der US-Autobauer nämlich sogenannte "mud flaps" ein - Schmutzfänger, die recht einfach, auch im Nachgang, montiert werden können. So lässt sich das Problem schnell und unkompliziert beheben, meint auch Michael Scharnberg von der Lübecker Autolackiererei.

Redaktion finanzen.at