Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.07.2026 17:10:01

Tesla Reaffirms Massive Capital Spending In 2026 For Robotaxis And Artificial Intelligence

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) told investors on its Wednesday earnings call that it still plans to invest more than $25 billion on capital projects by the end of this year. The statement reaffirms guidance laid out in April, even as its Q2 profits came in well below what Wall Street expected.Capital expenditures (capex) -- the money a company puts into factories, equipment, and other long-lived assets -- hit $5.8 billion in the quarter alone. That’s 142% more than the $2.4 billion the company spent in the same quarter a year ago. As of 10:20 a.m. ET on Friday, Tesla shares have fallen more than 16% since markets closed on Wednesday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite were down about 1.3% and 2.8%, respectively, over the same stretch.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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