Tesla verkauft wieder die Basisversionen von Model X und Model S - jedoch zu deutlich höheren Preisen

In den vergangenen Monaten konnten Tesla-Interessenten in Europa nur die Sport-Varianten der Tesla-Modelle Model S und Model X bestellen. Wer also eines der Tesla-Fahrzeuge wollte, musste seit August die Variante mit drei Motoren ordern - in den Monaten zuvor war eine Bestellung der beiden Fahrzeuge gar nicht möglich gewesen. Die Rückkehr der Plaid-Modelle in den Shop ging mit einer massiven Preiserhöhung einher: Um 11.000 Euro verteuerte sich der Model S, für den Model X Plaid wurden Teslamag zufolge sogar 24.000 Euro mehr fällig als vor der Streichung aus dem Tesla-Konfigurator im Shop.

Auch die Basis-Varianten wieder bestellbar

Nun kehrten auch die Basisvarianten von Model S und Model X zurück und können von Kunden in Europa wieder verbindlich bestellt werden. Auch hier müssen Käufer aber deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch bei der letzten möglichen Bestellrunde: Der Model S in der Long-Range-Variante kostet nun 112.990 Euro nach zuvor 96.990 Euro. Der Model X verteuerte sich ebenfalls deutlich und kostet mit 120.900 Euro nun nach Angaben von Teslamag 15.000 Euro mehr.

Fahrzeugvarianten überarbeitet

Die Bestellpause nutzte das US-amerikanische Unternehmen, um den Elektroantrieb der beiden Modellvarianten zu überarbeiten. Während sich die Fahrzeuge von ihren Vorgängern äußerlich nur wenig unterscheiden, sollen der Antrieb sowie die Software Tesla zufolge deutlichere Änderungen erfahren haben. Das Unternehmen spricht von einem verbesserten elektrischen Antriebsstrang und Fortschritten mit Blick auf Reichweite und Effizienz. Die Batterietechnologie soll zudem ebenfalls aktualisiert worden sein.

Darüber hinaus können Kunden die Basisvarianten von Model S und Model X nun auch wieder ohne das so genannte Yoke-Lenkrad bestellen. Zuvor hatte Tesla das eckige Lenkrad bei allen Fahrzeugmodellen verpflichtend mitgeliefert, nun haben Kunden wieder die Wahl und können sich daher auch für die klassische, runde Lenkradform entscheiden. Wer sein Fahrzeug dennoch mit dem Yoke geliefert haben will, kann dieses beim Bestellvorgang ohne Aufpreis auswählen.



