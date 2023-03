Teslas Cybertruck: Investor verrät in Twitter-Post vom Investor Day technische Details

• Tesla Cybertruck: Produktion für Sommer 2023• Zwei Varianten von Antrieben - Größe zirka wie Ford F-150 Raptor SuperCrew• 48-Volt Batterie serienmäßig

2019 wurde der neue elektrische Pickup-Truck von Tesla erstmals angekündigt. Damals sollte die Produktion bald anlaufen, doch die Corona-Pandemie funkte dazwischen und es machten sich Lieferschwierigkeiten bemerkbar. Elon Musk kündigte nun die Produktion für diesen Sommer an. Bislang sind wenig Fakten über das neue Modell bekannt. In einem Twitter-Post behauptet nun allerdings der Investor Matthew Donegan-Ryan, von Tesla-Managern interessante Details über den neuen Pickup in Erfahrung gebracht zu haben.

THE ULTIMATE @Tesla CyberTruck TERA THREAD :



I learned a ton of previously unknown info on the #CyberTruck during the executive Meet & Greet before and after #investorDay.



🧵 pic.twitter.com/goy4ZtaoYw- Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) March 10, 2023

Investor Day in Austin, Texas

Donegan wurde am 01. März gemeinsam mit fünfzig anderen Investoren zum sogenannten Investor Day nach Austin eingeladen. Im Nachgang behauptet er auf Twitter, mit mehreren Managern von Tesla gesprochen zu haben. Diese hätten ihm einige Details zu den Antrieben und den ungefähren Abmessungen des neuen Pickups verraten. Bestätigt sind seine Angaben allerdings nicht.

Details über Abmessungen und Antriebe

Donegan behauptet, dass der neue Wagen in etwa so groß wie ein F-150 Raptor SuperCrew von Ford sein soll. Er habe eine Länge von 5,87 Metern bei einem Radstand von 3,68 Metern. Die Höhe variiere wegen der serienmäßigen Luftfederung. Zudem soll der Elektropickup den größte Touchscreen erhalten, der jemals in einem Tesla verbaut wurde: 18,5 Zoll groß soll das neue Display sein.

Die Antriebe seien laut dem Investor wählbar. So soll es eine Dual-Motor- und eine stärkere Performance-Variante geben. Elon Musk hatte ursprünglich für die leistungsstärkere Variante eine Tri-Motor-Konfiguration angekündigt, schwenkte aber letztendlich doch auf eine Quad-Motor-Variante um.

48-Volt Batterie bestätigt

Der Cybertruck wird das erste Tesla-Modell sein, welches serienmäßig eine 48-Volt Batterie erhält. Das wurde auf dem Investor Day offiziell bestätigt. Die höhere Spannung sorgt vor allem für weniger Energieverluste.



Redaktion finanzen.at