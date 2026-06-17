Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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18.06.2026 00:13:19
The Best Nintendo Switch 2 Games Right Now
The latest Nintendo console benefits from an incredible library of games carried over from the original Switch, but it has fantastic exclusives as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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