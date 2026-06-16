Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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16.06.2026 18:21:33
The Crowd Is Dumping Plug Power. Here's Why I'd Be Buying It Down 40%.
Plug Power's (NASDAQ: PLUG) stock hit a 52-week high of $4.58 per share on Oct. 6, 2025. At the time, investors were impressed by the hydrogen company's accelerating sales growth and narrowing losses, and it looked like a bargain relative to its long-term growth potential.But since then, Plug Power's stock has declined more than 40% amid fears of interest rate hikes, reduced clean energy subsidies, and the sluggish adoption of hydrogen technologies. However, I believe the pullback represents a good buying opportunity for bold investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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