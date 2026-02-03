The Hanover Insurance Group Aktie
WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052
|
03.02.2026 23:27:20
The Hanover Insurance Group Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - The Hanover Insurance Group (THG) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $198.5 million, or $5.47 per share. This compares with $167.9 million, or $4.59 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.6% to $289.0 million from $254.4 million last year.
The Hanover Insurance Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198.5 Mln. vs. $167.9 Mln. last year. -EPS: $5.47 vs. $4.59 last year. -Revenue: $289.0 Mln vs. $254.4 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Hanover Insurance Group Inc.
|
02.02.26
|Ausblick: The Hanover Insurance Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: The Hanover Insurance Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Hanover Insurance Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Hanover Insurance Group Inc.
|176,37
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow startet leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.