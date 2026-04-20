Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.04.2026 18:03:32
The Meta-Broadcom AI Chip Deal: A Shift From Nvidia Dependence, Not Displacement
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15.04.26
|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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