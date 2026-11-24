Nvidia (NASDAQ:NVDA) has brought back Jensen Huang as CEO, amid all the drama of the past few weeks that saw the company's co-founder resign only to end up being reinstated. It's put the stock on a roller-coaster ride, with it rising more than 30% yesterday on the news of Huang's return.

While many investors appear to be feeling pretty bullish about Nvidia of late, the reality is that the issues around Huang haven't completely gone away. A key date for investors to circle on their calendars is Dec. 1 -- that's when Huang is scheduled to first meet with members of Congress. And how that plays out could have a significant impact on the tech stock.

Image source: Getty Images.

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