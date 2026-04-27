BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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27.04.2026 06:01:11

The Rising Chinese Automaker Not Named BYD

Geely is challenging the giant BYD by adapting quickly to swings in demand and energy prices, seizing on interest in electric vehicles prompted by the war in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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