Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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08.10.2026 01:25:21
The Surface Laptop Ultra Is Here: Microsoft and Nvidia Built a Premium Computer for the AI Age
With Nvidia’s RTX Spark chip and platform, Microsoft’s newest laptop is ready to compete with AI heavyweights.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Here
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 460,00
|1,21%
|Microsoft Corp.
|473,30
|0,67%
|NVIDIA Corp.
|212,45
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