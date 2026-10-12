Microsoft Aktie
|483,95EUR
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|1,31%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung der dritten Generation der hauseigenen KI-Beschleuniger Maia 300 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Dies sei ein bedeutender Schritt in der Strategie der vertikalen Integration der Geschäftsprozesse des Softwareherstellers, schrieb Rishi Jaluria am Montag. Dadurch erlange Microsoft direkte Kontrolle über Kosten, Beschaffung und Optimierung auf Systemebene. Die Tatsache, dass Maia 200 bereits echte kundenorientierte Workloads ausführe, verleihe der Roadmap für Maia 300 zusätzliche Glaubwürdigkeit./rob/la/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 10:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 10:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 541,04
|
Abst. Kursziel*:
18,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 540,76
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,35%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
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|09:01
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RWE Overweight
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|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
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