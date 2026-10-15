Microsoft Aktie
|475,40EUR
|-2,40EUR
|-0,50%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" wie Microsoft, Alphabet
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 533,69
|
Abst. Kursziel*:
21,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 533,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
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14.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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14.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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13.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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12.10.26
|Microsoft-Aktie auf Rekordkurs: Chancen und Risiken vor der 4-Billionen-Schwelle (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|RBC Capital Markets
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|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|474,50
|-0,69%
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|11:35
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.