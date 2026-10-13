Microsoft Aktie
|485,65EUR
|1,10EUR
|0,23%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Einführung einer neuen Generation des KI-Beschleunigers Maia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Die klare Positionierung von Maia als primäres Inferenzsystem ermögliche es dem Softwarekonzern, eine bessere Leistung für den KI-Assistenten Copilot zu erzielen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies steigere die Chance auf noch höhere Bruttomargen für das ohnehin lukrative Cloud-Geschäft./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 541,15
|
Abst. Kursziel*:
15,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 541,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|485,70
|0,24%
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|13:14
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|13:14
|Fraport Buy
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|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|L'Oréal Buy
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
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|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
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|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
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|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
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|Beiersdorf Outperform
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|08:56
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