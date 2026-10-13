Microsoft Aktie

485,65EUR 1,10EUR 0,23%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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13.10.2026 13:13:40

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Einführung einer neuen Generation des KI-Beschleunigers Maia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Die klare Positionierung von Maia als primäres Inferenzsystem ermögliche es dem Softwarekonzern, eine bessere Leistung für den KI-Assistenten Copilot zu erzielen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies steigere die Chance auf noch höhere Bruttomargen für das ohnehin lukrative Cloud-Geschäft./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 541,15 		Abst. Kursziel*:
15,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 541,15 		Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 485,70 0,24% Microsoft Corp.

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13:12 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:10 Delivery Hero Neutral UBS AG
13:10 L'Oréal Buy UBS AG
13:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:55 BP Outperform RBC Capital Markets
12:55 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
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