Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
13.07.2026 13:36:00
This "Stealth" RMD Strategy Could Cost You
If you have money in a traditional IRA or 401(k), required minimum distributions (RMDs) are something you need to plan for carefully. RMDs are due each year by Dec. 31. And if you miss that deadline, you could face a steep 25% penalty on whatever sum you don't remove.One strategy you may be considering is deferring your first RMD. You're allowed to put off your initial RMD to April 1 of the year after you turn 73 or 75, depending on your RMD age.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
10.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
06.07.26