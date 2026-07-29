AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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29.07.2026 16:36:21
Thousands of Audi workers protest over threatened plant closure
The protestors are against possible closure of the German automaker’s Neckarsulm plantWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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