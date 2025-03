thyssenkrupp-Aktie klettert: Gedanken über Marinesparte-Börsengang sorgen für Euphorie - ehemaliger Bayer-Manager als neuer Finanzchef

Am Dienstag ging es für den Kurs via XETRA um zuletzt 9,22 Prozent hoch auf 10,00 Euro. Bis auf einen Cent kamen die Aktien im Verlauf dem einige Tage alten Dreijahreshoch nahe. Dreh- und Angelpunkt der Rally ist die Marine-Sparte, für die 2025 auch ein Börsengang in Erwägung gezogen wird.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, winkt thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ein Großauftrag aus Deutschland über sechs Fregatten im Wert von mehr als 15 Milliarden Euro. Einem Händler zufolge ist die Spekulation darüber von Bedeutung, aber auch nicht mehr überraschend.

Seit Mitte Februar hat sich der thyssenkrupp-Kurs schon mehr als verdoppelt wegen der Idee, dass der Konzern von den Rüstungsausgaben etwas abbekommt. Entscheidend dafür bleibt, dass die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben tatsächlich fällt. Anleger blieben am Dienstag optimistisch, dass das geschnürte Finanzpaket im Bundestag eine erste Hürde nimmt und dann auch im Bundesrat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhält.

Früherer Bayer-Manager Hamann wird neuer Finanzchef von thyssenkrupp

thyssenkrupp hat mit Axel Hamann einen neuen Finanzchef gefunden. Der frühere Bayer-Manager werde das Finanzressort ab Mai 2025 leiten, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Zudem verantwortet Wilfried von Rath ab April die Personalthemen im Konzern.

Im Dezember 2024 hatte der bisherige Finanzchef Jens Schulte bekannt gegeben, thyssenkrupp zu verlassen und in gleicher Funktion zur Deutschen Börse zu wechseln. Der bisherige Personalverantwortliche Oliver Burkhard will sich nach Konzernangaben künftig auf seine Aufgaben als Chef der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) fokussieren. Bayer-Papiere steigen im XETRA-Handel am Dienstag zwischenzeitlich um 3,55 Prozent auf 24,64 Euro.

/tih/jha/ngu/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)