TPG RE Finance Trust, Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX):

Earnings: $0.19 million in Q4 vs. $6.91 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.09 in the same period last year. Excluding items, TPG RE Finance Trust, Inc. reported adjusted earnings of $18.46 million or $0.24 per share for the period.