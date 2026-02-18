TPG RE Finance Trust Aktie
WKN DE: A2DVFE / ISIN: US87266M1071
|
18.02.2026 05:29:13
TPG RE Finance Trust, Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX):
Earnings: $0.19 million in Q4 vs. $6.91 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.09 in the same period last year. Excluding items, TPG RE Finance Trust, Inc. reported adjusted earnings of $18.46 million or $0.24 per share for the period.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu TPG RE Finance Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|TPG RE Finance Trust Inc Registered Shs
|8,46
|-3,97%
