Trane Technologies Plc Announces Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Trane Technologies plc (TT) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $935.3 million, or $4.20 per share. This compares with $871.9 million, or $3.87 per share, last year.

Excluding items, Trane Technologies plc reported adjusted earnings of $958.1 million or $4.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $6.353 billion from $5.746 billion last year.

Trane Technologies plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $935.3 Mln. vs. $871.9 Mln. last year. -EPS: $4.20 vs. $3.87 last year. -Revenue: $6.353 Bln vs. $5.746 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 15.20 To $ 15.30 Full year revenue guidance: 11.5 %

All values are in continuing operations