Trane Technologies Shares Slip 4%

(RTTNews) - Trane Technologies plc (TT) shares fell 4.22 percent on Tuesday, declining $16.51 to $374.46, with no company-specific news reported to explain the move.

The stock was last trading at $374.46, compared with a previous close of $390.97. Shares opened higher at $395.30 before selling pressure pushed the stock to a day's low of $348.06 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 2.56 million shares, above the stock's average daily volume of roughly 1.23 million shares.

Trane Technologies has traded within a 52-week range of $298.15 to $476.19.