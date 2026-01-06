Trane Technologies Aktie
WKN DE: A2P09K / ISIN: IE00BK9ZQ967
|
06.01.2026 19:29:19
Trane Technologies Shares Slip 4%
(RTTNews) - Trane Technologies plc (TT) shares fell 4.22 percent on Tuesday, declining $16.51 to $374.46, with no company-specific news reported to explain the move.
The stock was last trading at $374.46, compared with a previous close of $390.97. Shares opened higher at $395.30 before selling pressure pushed the stock to a day's low of $348.06 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 2.56 million shares, above the stock's average daily volume of roughly 1.23 million shares.
Trane Technologies has traded within a 52-week range of $298.15 to $476.19.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trane Technologies PLCmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Trane Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Trane Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Schwacher Handel: S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.07.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.25
|Börse New York in Grün: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
30.07.25