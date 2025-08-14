Draper Esprit Aktie

14.08.2025 08:00:15

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

14-Aug-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 13 August 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

376.40p

 

Lowest price paid per share:

364.40p

 

Volume weighted average price paid:

369.8670p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 9,462,165 and the total number of voting rights in the Company is 179,584,285.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 13/08/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 369.8670

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

 1,078

370.80

 08:06:07

00030074975TRDU0

XLON

 565

370.20

 08:15:41

00030075154TRDU0

XLON

 553

370.00

 08:15:41

00030075155TRDU0

XLON

 519

370.40

 08:22:53

00030075208TRDU0

XLON

 547

370.80

 08:35:08

00030075271TRDU0

XLON

 577

370.40

 08:45:50

00030075314TRDU0

XLON

 623

371.00

 08:52:53

00030075346TRDU0

XLON

 557

370.60

 09:00:35

00030075361TRDU0

XLON

 604

371.00

 09:08:04

00030075410TRDU0

XLON

 193

370.60

 09:08:54

00030075414TRDU0

XLON

 1,441

370.40

 09:15:32

00030075464TRDU0

XLON

 583

370.60

 09:27:02

00030075485TRDU0

XLON

 574

370.20

 09:27:04

00030075486TRDU0

XLON

 544

370.40

 09:35:01

00030075506TRDU0

XLON

 582

373.20

 09:45:32

00030075514TRDU0

XLON

 596

373.80

 09:55:33

00030075543TRDU0

XLON

 595

373.60

 09:55:33

00030075544TRDU0

XLON

 500

375.20

 10:06:28

00030075566TRDU0

XLON

 529

376.40

 10:14:55

00030075610TRDU0

XLON

 656

374.80

 10:27:57

00030075664TRDU0

XLON

 635

373.80

 10:34:00

00030075678TRDU0

XLON

 545

373.60

 10:46:19

00030075717TRDU0

XLON

 64

373.40

 10:46:19

00030075718TRDU0

XLON

 472

373.40

 10:46:19

00030075719TRDU0

XLON

 444

372.60

 11:00:47

00030075756TRDU0

XLON

 86

372.60

 11:00:47

00030075757TRDU0

XLON

 586

373.80

 11:14:10

00030075825TRDU0

XLON

 538

373.00

 11:15:48

00030075826TRDU0

XLON

 558

372.80

 11:15:48

00030075827TRDU0

XLON

 573

372.60

 11:24:41

00030075845TRDU0

XLON

 535

371.40

 11:32:27

00030075872TRDU0

XLON

 6

371.60

 11:43:50

00030075919TRDU0

XLON

 598

371.60

 11:43:50

00030075920TRDU0

XLON

 13

371.20

 11:48:07

00030075931TRDU0

XLON

 548

371.20

 11:48:07

00030075932TRDU0

XLON

 601

371.00

 11:58:56

00030075970TRDU0

XLON

 563

371.60

 12:22:48

00030076065TRDU0

XLON

 228

371.00

 12:22:48

00030076066TRDU0

XLON

 111

370.80

 12:22:48

00030076067TRDU0

XLON

 282

371.00

 12:22:48

00030076068TRDU0

XLON

 102

370.80

 12:22:48

00030076069TRDU0

XLON

 37

370.80

 12:22:48

00030076070TRDU0

XLON

 33

370.80

 12:22:48

00030076071TRDU0

XLON

 238

370.80

 12:22:48

00030076072TRDU0

XLON

 1,147

370.40

 12:43:15

00030076165TRDU0

XLON

 533

370.20

 12:43:15

00030076166TRDU0

XLON

 562

370.00

 12:57:04

00030076205TRDU0

XLON

 520

369.80

 12:58:53

00030076212TRDU0

XLON

 600

369.00

 13:04:30

00030076229TRDU0

XLON

 556

369.20

 13:28:00

00030076371TRDU0

XLON

 20

369.20

 13:33:37

00030076395TRDU0

XLON

 27

369.80

 13:33:47

00030076396TRDU0

XLON

 512

370.40

 13:35:00

00030076410TRDU0

XLON

 620

370.40

 13:38:37

00030076445TRDU0

XLON

 20

370.60

 13:44:40

00030076462TRDU0

XLON

 20

370.60

 13:44:40

00030076463TRDU0

XLON

 494

370.60

 13:44:40

00030076464TRDU0

XLON

 29

370.20

 13:44:40

00030076465TRDU0

XLON

 3

370.20

 13:44:40

00030076466TRDU0

XLON

 17

370.20

 13:44:40

00030076467TRDU0

XLON

 1,018

370.20

 13:45:56

00030076470TRDU0

XLON

 68

369.60

 13:47:00

00030076476TRDU0

XLON

 48

369.60

 13:47:00

00030076477TRDU0

XLON

 512

370.60

 14:04:08

00030076533TRDU0

XLON

 607

370.80

 14:07:37

00030076537TRDU0

XLON

 658

370.60

 14:07:37

00030076538TRDU0

XLON

 756

370.60

 14:07:38

00030076539TRDU0

XLON

 556

370.20

 14:25:41

00030076635TRDU0

XLON

 576

370.20

 14:25:41

00030076636TRDU0

XLON

 580

369.80

 14:29:23

00030076647TRDU0

XLON

 554

368.80

 14:31:12

00030076667TRDU0

XLON

 518

368.40

 14:33:19

00030076678TRDU0

XLON

 1,679

367.80

 14:45:39

00030076761TRDU0

XLON

 570

366.00

 14:52:33

00030076811TRDU0

XLON

 518

365.80

 14:57:04

00030076840TRDU0

XLON

 631

365.60

 14:57:04

00030076841TRDU0

XLON

 615

365.60

 15:10:10

00030076917TRDU0

XLON

 514

365.00

 15:10:17

00030076918TRDU0

XLON

 121

365.00

 15:10:17

00030076919TRDU0

XLON

 517

364.60

 15:11:30

00030076927TRDU0

XLON

 577

364.60

 15:11:30

00030076928TRDU0

XLON

 565

364.60

 15:27:05

00030077037TRDU0

XLON

 968

364.80

 15:29:25

00030077058TRDU0

XLON

 543

364.80

 15:29:25

00030077059TRDU0

XLON

 586

364.80

 15:36:47

00030077111TRDU0

XLON

 10

364.40

 15:41:01

00030077134TRDU0

XLON

 113

364.80

 15:43:00

00030077142TRDU0

XLON

 224

364.80

 15:43:00

00030077143TRDU0

XLON

 333

364.80

 15:43:00

00030077144TRDU0

XLON

 327

364.80

 15:43:00

00030077145TRDU0

XLON

 60

364.80

 15:43:00

00030077146TRDU0

XLON

 422

368.40

 15:48:33

00030077206TRDU0

XLON

 166

368.40

 15:48:33

00030077207TRDU0

XLON

 538

369.00

 15:58:49

00030077499TRDU0

XLON

 1,011

369.20

 16:02:24

00030077551TRDU0

XLON

 64

370.00

 16:09:05

00030077716TRDU0

XLON

 472

370.00

 16:09:05

00030077717TRDU0

XLON

 1,409

370.60

 16:10:19

00030077764TRDU0

XLON

 1,172

369.80

 16:13:55

00030077830TRDU0

XLON

 540

369.20

 16:16:26

00030077873TRDU0

XLON

 20

368.80

 16:19:33

00030077913TRDU0

XLON

 24

368.80

 16:19:33

00030077914TRDU0

XLON

 291

368.80

 16:19:33

00030077915TRDU0

XLON

 261

368.80

 16:19:33

00030077916TRDU0

XLON

 610

368.60

 16:26:48

00030077999TRDU0

XLON

 586

368.60

 16:26:48

00030078000TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Jane Glover

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 398784
EQS News ID: 2183632

 
End of Announcement EQS News Service

