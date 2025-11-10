Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 08:00:22

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

10-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

  

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 07 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

  

Ordinary shares purchased:

49,919

 

Highest price paid per share:

452.00p

 

Lowest price paid per share:

437.20p

 

Volume weighted average price paid:

442.9341p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,717,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,329,137.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 07/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 49,919

 

Volume weighted average price (pence): 442.9341

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

160

452.00

08:11:28

00030297948TRDU0

XLON

354

452.00

08:11:28

00030297949TRDU0

XLON

101

450.80

08:16:06

00030297965TRDU0

XLON

203

450.80

08:16:06

00030297964TRDU0

XLON

561

452.00

08:16:06

00030297963TRDU0

XLON

23

452.00

08:16:06

00030297962TRDU0

XLON

568

451.00

08:29:01

00030298006TRDU0

XLON

605

451.00

08:38:37

00030298049TRDU0

XLON

529

451.00

08:42:28

00030298055TRDU0

XLON

611

451.40

08:49:06

00030298087TRDU0

XLON

1,695

450.60

08:54:48

00030298105TRDU0

XLON

147

449.20

09:23:24

00030298225TRDU0

XLON

381

449.20

09:23:24

00030298224TRDU0

XLON

258

449.40

09:23:24

00030298223TRDU0

XLON

511

449.40

09:23:24

00030298222TRDU0

XLON

521

449.40

09:23:24

00030298221TRDU0

XLON

263

449.40

09:23:24

00030298220TRDU0

XLON

521

447.20

09:39:15

00030298301TRDU0

XLON

514

446.40

09:43:56

00030298318TRDU0

XLON

573

445.80

09:53:53

00030298348TRDU0

XLON

572

446.00

09:53:53

00030298347TRDU0

XLON

572

446.20

09:53:53

00030298346TRDU0

XLON

526

445.60

10:10:30

00030298423TRDU0

XLON

352

445.20

10:10:30

00030298425TRDU0

XLON

165

445.20

10:10:30

00030298424TRDU0

XLON

882

444.20

10:53:30

00030298700TRDU0

XLON

1,200

444.20

10:53:30

00030298699TRDU0

XLON

1,200

444.20

10:53:30

00030298698TRDU0

XLON

542

444.00

11:01:34

00030298745TRDU0

XLON

547

443.80

11:27:18

00030298951TRDU0

XLON

18

444.00

11:36:54

00030298977TRDU0

XLON

1,050

445.00

11:46:05

00030299048TRDU0

XLON

528

445.00

11:51:58

00030299060TRDU0

XLON

22

444.00

11:51:58

00030299064TRDU0

XLON

130

444.00

11:51:58

00030299063TRDU0

XLON

1

444.00

11:51:58

00030299062TRDU0

XLON

390

444.00

11:51:58

00030299061TRDU0

XLON

535

444.60

12:02:53

00030299097TRDU0

XLON

586

444.40

12:07:01

00030299116TRDU0

XLON

533

444.40

12:21:02

00030299145TRDU0

XLON

352

444.40

12:21:02

00030299144TRDU0

XLON

522

444.40

12:21:02

00030299143TRDU0

XLON

170

444.40

12:21:02

00030299142TRDU0

XLON

618

441.80

12:36:10

00030299213TRDU0

XLON

54

442.20

12:54:15

00030299260TRDU0

XLON

180

442.20

12:54:15

00030299259TRDU0

XLON

601

441.80

12:57:19

00030299275TRDU0

XLON

624

441.20

12:58:15

00030299279TRDU0

XLON

466

441.20

12:58:15

00030299278TRDU0

XLON

134

441.60

13:16:20

00030299365TRDU0

XLON

402

441.60

13:16:20

00030299364TRDU0

XLON

548

441.60

13:16:20

00030299366TRDU0

XLON

560

442.00

13:30:06

00030299459TRDU0

XLON

209

442.20

13:30:21

00030299462TRDU0

XLON

1,060

442.20

13:44:10

00030299506TRDU0

XLON

515

442.20

13:44:10

00030299505TRDU0

XLON

1,056

441.80

13:44:10

00030299507TRDU0

XLON

30

442.00

13:53:55

00030299575TRDU0

XLON

60

442.00

13:53:55

00030299574TRDU0

XLON

535

441.40

14:02:02

00030299621TRDU0

XLON

119

441.40

14:02:02

00030299620TRDU0

XLON

19

441.40

14:02:02

00030299619TRDU0

XLON

422

441.40

14:02:02

00030299618TRDU0

XLON

127

440.60

14:06:15

00030299648TRDU0

XLON

464

440.60

14:06:15

00030299649TRDU0

XLON

583

441.20

14:18:46

00030299717TRDU0

XLON

561

440.60

14:25:21

00030299798TRDU0

XLON

44

440.20

14:25:47

00030299805TRDU0

XLON

25

440.20

14:25:47

00030299804TRDU0

XLON

545

440.20

14:25:47

00030299803TRDU0

XLON

209

440.00

14:30:30

00030299885TRDU0

XLON

311

440.00

14:30:30

00030299884TRDU0

XLON

567

439.60

14:34:53

00030299974TRDU0

XLON

601

439.40

14:34:53

00030299975TRDU0

XLON

577

439.00

14:38:08

00030300058TRDU0

XLON

334

439.00

14:42:50

00030300133TRDU0

XLON

601

442.00

14:52:47

00030300276TRDU0

XLON

520

442.00

14:56:58

00030300350TRDU0

XLON

1,048

441.80

14:57:00

00030300355TRDU0

XLON

568

440.60

14:59:58

00030300376TRDU0

XLON

565

438.00

15:07:20

00030300475TRDU0

XLON

621

440.20

15:15:35

00030300561TRDU0

XLON

1,006

440.00

15:18:24

00030300606TRDU0

XLON

12

440.00

15:18:24

00030300605TRDU0

XLON

517

440.00

15:24:47

00030300677TRDU0

XLON

542

441.00

15:28:43

00030300725TRDU0

XLON

29

441.00

15:35:38

00030300806TRDU0

XLON

618

441.00

15:35:38

00030300805TRDU0

XLON

553

441.00

15:35:38

00030300807TRDU0

XLON

598

440.00

15:41:43

00030300924TRDU0

XLON

538

440.00

15:44:05

00030300963TRDU0

XLON

544

439.20

15:44:40

00030300984TRDU0

XLON

193

439.40

15:56:20

00030301106TRDU0

XLON

77

439.40

15:56:20

00030301105TRDU0

XLON

183

439.40

15:56:20

00030301104TRDU0

XLON

530

438.80

15:58:40

00030301133TRDU0

XLON

528

438.80

15:58:40

00030301132TRDU0

XLON

141

438.60

15:58:40

00030301136TRDU0

XLON

17

438.60

15:58:40

00030301135TRDU0

XLON

386

438.60

15:58:40

00030301134TRDU0

XLON

545

438.40

16:05:08

00030301201TRDU0

XLON

515

437.40

16:10:32

00030301273TRDU0

XLON

523

437.40

16:10:32

00030301272TRDU0

XLON

566

437.20

16:10:32

00030301274TRDU0

XLON

277

437.20

16:15:32

00030301366TRDU0

XLON

288

437.20

16:15:32

00030301365TRDU0

XLON

623

437.60

16:22:33

00030301550TRDU0

XLON

614

437.60

16:24:34

00030301603TRDU0

XLON

933

437.40

16:25:47

00030301610TRDU0

XLON

48

437.80

16:29:33

00030301676TRDU0

XLON

398

437.80

16:29:33

00030301677TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 407637
EQS News ID: 2226326

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

10.11.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
10.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
07.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
06.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
06.11.25
 Further partial realisation of holding in Revolut (EQS Group)
05.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
04.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
03.11.25
 Total Voting Rights (EQS Group)