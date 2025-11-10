Molten Ventures Plc (GROW)

Transaction in Own Shares



10-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST



Molten Ventures plc

("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 07 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025. Ordinary shares purchased: 49,919 Highest price paid per share: 452.00p Lowest price paid per share: 437.20p Volume weighted average price paid: 442.9341p Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,717,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,329,137. The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. Aggregate information In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company. Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50 Date of purchases: 07/11/2025 Number of Ordinary Shares purchased: 49,919 Volume weighted average price (pence): 442.9341 Individual transactions Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 160 452.00 08:11:28 00030297948TRDU0 XLON 354 452.00 08:11:28 00030297949TRDU0 XLON 101 450.80 08:16:06 00030297965TRDU0 XLON 203 450.80 08:16:06 00030297964TRDU0 XLON 561 452.00 08:16:06 00030297963TRDU0 XLON 23 452.00 08:16:06 00030297962TRDU0 XLON 568 451.00 08:29:01 00030298006TRDU0 XLON 605 451.00 08:38:37 00030298049TRDU0 XLON 529 451.00 08:42:28 00030298055TRDU0 XLON 611 451.40 08:49:06 00030298087TRDU0 XLON 1,695 450.60 08:54:48 00030298105TRDU0 XLON 147 449.20 09:23:24 00030298225TRDU0 XLON 381 449.20 09:23:24 00030298224TRDU0 XLON 258 449.40 09:23:24 00030298223TRDU0 XLON 511 449.40 09:23:24 00030298222TRDU0 XLON 521 449.40 09:23:24 00030298221TRDU0 XLON 263 449.40 09:23:24 00030298220TRDU0 XLON 521 447.20 09:39:15 00030298301TRDU0 XLON 514 446.40 09:43:56 00030298318TRDU0 XLON 573 445.80 09:53:53 00030298348TRDU0 XLON 572 446.00 09:53:53 00030298347TRDU0 XLON 572 446.20 09:53:53 00030298346TRDU0 XLON 526 445.60 10:10:30 00030298423TRDU0 XLON 352 445.20 10:10:30 00030298425TRDU0 XLON 165 445.20 10:10:30 00030298424TRDU0 XLON 882 444.20 10:53:30 00030298700TRDU0 XLON 1,200 444.20 10:53:30 00030298699TRDU0 XLON 1,200 444.20 10:53:30 00030298698TRDU0 XLON 542 444.00 11:01:34 00030298745TRDU0 XLON 547 443.80 11:27:18 00030298951TRDU0 XLON 18 444.00 11:36:54 00030298977TRDU0 XLON 1,050 445.00 11:46:05 00030299048TRDU0 XLON 528 445.00 11:51:58 00030299060TRDU0 XLON 22 444.00 11:51:58 00030299064TRDU0 XLON 130 444.00 11:51:58 00030299063TRDU0 XLON 1 444.00 11:51:58 00030299062TRDU0 XLON 390 444.00 11:51:58 00030299061TRDU0 XLON 535 444.60 12:02:53 00030299097TRDU0 XLON 586 444.40 12:07:01 00030299116TRDU0 XLON 533 444.40 12:21:02 00030299145TRDU0 XLON 352 444.40 12:21:02 00030299144TRDU0 XLON 522 444.40 12:21:02 00030299143TRDU0 XLON 170 444.40 12:21:02 00030299142TRDU0 XLON 618 441.80 12:36:10 00030299213TRDU0 XLON 54 442.20 12:54:15 00030299260TRDU0 XLON 180 442.20 12:54:15 00030299259TRDU0 XLON 601 441.80 12:57:19 00030299275TRDU0 XLON 624 441.20 12:58:15 00030299279TRDU0 XLON 466 441.20 12:58:15 00030299278TRDU0 XLON 134 441.60 13:16:20 00030299365TRDU0 XLON 402 441.60 13:16:20 00030299364TRDU0 XLON 548 441.60 13:16:20 00030299366TRDU0 XLON 560 442.00 13:30:06 00030299459TRDU0 XLON 209 442.20 13:30:21 00030299462TRDU0 XLON 1,060 442.20 13:44:10 00030299506TRDU0 XLON 515 442.20 13:44:10 00030299505TRDU0 XLON 1,056 441.80 13:44:10 00030299507TRDU0 XLON 30 442.00 13:53:55 00030299575TRDU0 XLON 60 442.00 13:53:55 00030299574TRDU0 XLON 535 441.40 14:02:02 00030299621TRDU0 XLON 119 441.40 14:02:02 00030299620TRDU0 XLON 19 441.40 14:02:02 00030299619TRDU0 XLON 422 441.40 14:02:02 00030299618TRDU0 XLON 127 440.60 14:06:15 00030299648TRDU0 XLON 464 440.60 14:06:15 00030299649TRDU0 XLON 583 441.20 14:18:46 00030299717TRDU0 XLON 561 440.60 14:25:21 00030299798TRDU0 XLON 44 440.20 14:25:47 00030299805TRDU0 XLON 25 440.20 14:25:47 00030299804TRDU0 XLON 545 440.20 14:25:47 00030299803TRDU0 XLON 209 440.00 14:30:30 00030299885TRDU0 XLON 311 440.00 14:30:30 00030299884TRDU0 XLON 567 439.60 14:34:53 00030299974TRDU0 XLON 601 439.40 14:34:53 00030299975TRDU0 XLON 577 439.00 14:38:08 00030300058TRDU0 XLON 334 439.00 14:42:50 00030300133TRDU0 XLON 601 442.00 14:52:47 00030300276TRDU0 XLON 520 442.00 14:56:58 00030300350TRDU0 XLON 1,048 441.80 14:57:00 00030300355TRDU0 XLON 568 440.60 14:59:58 00030300376TRDU0 XLON 565 438.00 15:07:20 00030300475TRDU0 XLON 621 440.20 15:15:35 00030300561TRDU0 XLON 1,006 440.00 15:18:24 00030300606TRDU0 XLON 12 440.00 15:18:24 00030300605TRDU0 XLON 517 440.00 15:24:47 00030300677TRDU0 XLON 542 441.00 15:28:43 00030300725TRDU0 XLON 29 441.00 15:35:38 00030300806TRDU0 XLON 618 441.00 15:35:38 00030300805TRDU0 XLON 553 441.00 15:35:38 00030300807TRDU0 XLON 598 440.00 15:41:43 00030300924TRDU0 XLON 538 440.00 15:44:05 00030300963TRDU0 XLON 544 439.20 15:44:40 00030300984TRDU0 XLON 193 439.40 15:56:20 00030301106TRDU0 XLON 77 439.40 15:56:20 00030301105TRDU0 XLON 183 439.40 15:56:20 00030301104TRDU0 XLON 530 438.80 15:58:40 00030301133TRDU0 XLON 528 438.80 15:58:40 00030301132TRDU0 XLON 141 438.60 15:58:40 00030301136TRDU0 XLON 17 438.60 15:58:40 00030301135TRDU0 XLON 386 438.60 15:58:40 00030301134TRDU0 XLON 545 438.40 16:05:08 00030301201TRDU0 XLON 515 437.40 16:10:32 00030301273TRDU0 XLON 523 437.40 16:10:32 00030301272TRDU0 XLON 566 437.20 16:10:32 00030301274TRDU0 XLON 277 437.20 16:15:32 00030301366TRDU0 XLON 288 437.20 16:15:32 00030301365TRDU0 XLON 623 437.60 16:22:33 00030301550TRDU0 XLON 614 437.60 16:24:34 00030301603TRDU0 XLON 933 437.40 16:25:47 00030301610TRDU0 XLON 48 437.80 16:29:33 00030301676TRDU0 XLON 398 437.80 16:29:33 00030301677TRDU0 XLON Enquiries Molten Ventures plc Gareth Faith (Company Secretary) +44 (0)20 7931 8800 cosec@molten.vc Goodbody Stockbrokers Joint Financial Adviser and Corporate Broker Don Harrington Charlotte Craigie Tom Nicholson William Hall +44 (0) 20 3841 6202 Deutsche Numis Joint Financial Adviser and Corporate Broker Simon Willis Jamie Loughborough Iqra Amin +44 (0)20 7260 1000 Sodali & Co Public relations Elly Williamson Sam Austrums +44 (0)7889 297 217 molten@sodali.com About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies. It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each. Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025. For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

