11.11.2025 08:00:19

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

11-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 10 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

448.40p

 

Lowest price paid per share:

442.20p

 

Volume weighted average price paid:

445.8998p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,767,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,279,137.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 10/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 445.8998

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                1,635

445.40

 08:08:09

00030302001TRDU0

XLON

                                                    543

445.40

 08:17:52

00030302076TRDU0

XLON

                                                    124

447.00

 08:38:00

00030302340TRDU0

XLON

                                                    175

447.00

 08:38:00

00030302341TRDU0

XLON

                                                      72

446.60

 08:38:01

00030302348TRDU0

XLON

                                                    521

446.60

 08:38:01

00030302349TRDU0

XLON

                                                    577

446.40

 08:48:55

00030302431TRDU0

XLON

                                                    239

446.80

 08:56:04

00030302453TRDU0

XLON

                                                    328

446.80

 09:02:52

00030302485TRDU0

XLON

                                                    250

446.80

 09:02:52

00030302486TRDU0

XLON

                                                    537

446.80

 09:02:52

00030302487TRDU0

XLON

                                                    201

447.60

 09:12:44

00030302502TRDU0

XLON

                                                      23

447.60

 09:12:44

00030302503TRDU0

XLON

                                                1,310

447.20

 09:12:45

00030302504TRDU0

XLON

                                                    580

446.60

 09:22:54

00030302511TRDU0

XLON

                                                    552

446.80

 09:22:54

00030302512TRDU0

XLON

                                                    648

445.40

 09:38:38

00030302756TRDU0

XLON

                                                    603

446.00

 09:53:18

00030302856TRDU0

XLON

                                                    618

446.00

 10:01:02

00030302886TRDU0

XLON

                                                    602

445.80

 10:02:25

00030302890TRDU0

XLON

                                                    571

445.60

 10:02:25

00030302891TRDU0

XLON

                                                    548

446.20

 10:24:10

00030303064TRDU0

XLON

                                                    537

446.00

 10:24:10

00030303065TRDU0

XLON

                                                    588

446.80

 10:39:38

00030303170TRDU0

XLON

                                                    605

447.00

 10:50:11

00030303204TRDU0

XLON

                                                      43

447.00

 10:50:11

00030303205TRDU0

XLON

                                                    312

447.20

 10:57:08

00030303222TRDU0

XLON

                                                    271

447.20

 10:57:08

00030303223TRDU0

XLON

                                                    606

447.80

 11:07:07

00030303244TRDU0

XLON

                                                      48

447.80

 11:14:27

00030303254TRDU0

XLON

                                                    100

447.80

 11:14:27

00030303255TRDU0

XLON

                                                    562

448.20

 11:21:11

00030303272TRDU0

XLON

                                                    623

448.40

 11:25:09

00030303284TRDU0

XLON

                                                    551

447.80

 11:29:13

00030303289TRDU0

XLON

                                                    565

448.00

 11:45:41

00030303335TRDU0

XLON

                                                    573

448.00

 11:45:41

00030303336TRDU0

XLON

                                                    595

447.20

 12:00:11

00030303817TRDU0

XLON

                                                    661

446.80

 12:05:52

00030303839TRDU0

XLON

                                                    597

446.80

 12:18:46

00030303886TRDU0

XLON

                                                    545

447.40

 12:27:24

00030303944TRDU0

XLON

                                                    152

447.40

 12:36:32

00030303965TRDU0

XLON

                                                    970

447.40

 12:36:32

00030303966TRDU0

XLON

                                                    635

447.40

 12:36:32

00030303967TRDU0

XLON

                                                    127

446.60

 13:13:19

00030304124TRDU0

XLON

                                                1,620

447.40

 13:14:19

00030304128TRDU0

XLON

                                                1,348

447.20

 13:19:22

00030304185TRDU0

XLON

                                                1,178

445.80

 13:42:19

00030304314TRDU0

XLON

                                                1,284

445.60

 13:42:19

00030304315TRDU0

XLON

                                                    590

445.60

 13:58:58

00030304354TRDU0

XLON

                                                    349

444.80

 14:04:57

00030304384TRDU0

XLON

                                                    225

444.80

 14:04:57

00030304385TRDU0

XLON

                                                      65

445.00

 14:11:00

00030304401TRDU0

XLON

                                                    550

445.00

 14:11:35

00030304402TRDU0

XLON

                                                    351

444.60

 14:13:15

00030304413TRDU0

XLON

                                                    623

444.60

 14:13:15

00030304414TRDU0

XLON

                                                    309

445.20

 14:20:03

00030304454TRDU0

XLON

                                                    271

445.20

 14:20:03

00030304455TRDU0

XLON

                                                    603

444.20

 14:26:44

00030304499TRDU0

XLON

                                                    584

444.00

 14:26:44

00030304500TRDU0

XLON

                                                        1

444.40

 14:39:26

00030304632TRDU0

XLON

                                                    563

444.40

 14:40:57

00030304637TRDU0

XLON

                                                    637

444.40

 14:40:57

00030304638TRDU0

XLON

                                                    112

446.00

 14:47:41

00030304693TRDU0

XLON

                                                    171

446.00

 14:47:41

00030304694TRDU0

XLON

                                                    597

446.00

 14:48:18

00030304695TRDU0

XLON

                                                1,085

445.40

 14:50:08

00030304710TRDU0

XLON

                                                    481

445.20

 14:50:08

00030304711TRDU0

XLON

                                                      57

445.20

 14:50:08

00030304712TRDU0

XLON

                                                      87

445.60

 15:05:00

00030304838TRDU0

XLON

                                                    184

445.60

 15:05:00

00030304839TRDU0

XLON

                                                      32

445.60

 15:05:00

00030304840TRDU0

XLON

                                                      32

445.60

 15:05:00

00030304841TRDU0

XLON

                                                    600

445.60

 15:06:11

00030304848TRDU0

XLON

                                                    328

446.80

 15:21:06

00030304934TRDU0

XLON

                                                    756

446.80

 15:21:06

00030304935TRDU0

XLON

                                                    548

446.80

 15:21:06

00030304936TRDU0

XLON

                                                    627

447.80

 15:24:19

00030304945TRDU0

XLON

                                                      40

447.80

 15:26:07

00030304950TRDU0

XLON

                                                    368

447.80

 15:26:07

00030304951TRDU0

XLON

                                                      71

447.80

 15:26:07

00030304952TRDU0

XLON

                                                    155

447.80

 15:26:07

00030304953TRDU0

XLON

                                                    500

447.60

 15:30:50

00030305018TRDU0

XLON

                                                      37

447.60

 15:30:51

00030305019TRDU0

XLON

                                                    563

447.60

 15:34:38

00030305046TRDU0

XLON

                                                    590

446.80

 15:37:29

00030305063TRDU0

XLON

                                                    474

446.80

 15:37:29

00030305064TRDU0

XLON

                                                    125

445.20

 15:43:22

00030305262TRDU0

XLON

                                                    223

445.20

 15:43:24

00030305263TRDU0

XLON

                                                    500

445.60

 15:49:06

00030305325TRDU0

XLON

                                                      33

445.60

 15:49:06

00030305326TRDU0

XLON

                                                      31

445.60

 15:49:06

00030305327TRDU0

XLON

                                                    586

445.40

 15:49:23

00030305329TRDU0

XLON

                                                      11

444.60

 15:57:18

00030305412TRDU0

XLON

                                                    190

444.60

 15:57:18

00030305413TRDU0

XLON

                                                    122

444.60

 15:57:18

00030305414TRDU0

XLON

                                                        9

444.60

 15:57:18

00030305415TRDU0

XLON

                                                        9

444.60

 15:57:18

00030305416TRDU0

XLON

                                                    173

444.60

 15:57:18

00030305417TRDU0

XLON

                                                      35

444.60

 15:57:18

00030305418TRDU0

XLON

                                                    150

444.60

 16:00:59

00030305441TRDU0

XLON

                                                      50

444.60

 16:00:59

00030305442TRDU0

XLON

                                                    196

444.60

 16:00:59

00030305443TRDU0

XLON

                                                    208

444.60

 16:00:59

00030305444TRDU0

XLON

                                                      18

444.60

 16:00:59

00030305445TRDU0

XLON

                                                1,074

444.00

 16:01:05

00030305446TRDU0

XLON

                                                    204

443.60

 16:01:05

00030305447TRDU0

XLON

                                                    345

443.60

 16:01:05

00030305448TRDU0

XLON

                                                    189

442.40

 16:11:21

00030305620TRDU0

XLON

                                                    143

442.40

 16:12:29

00030305631TRDU0

XLON

                                                    189

442.40

 16:16:04

00030305666TRDU0

XLON

                                                    109

442.40

 16:16:13

00030305667TRDU0

XLON

                                                      81

442.40

 16:16:13

00030305668TRDU0

XLON

                                                    442

442.80

 16:16:55

00030305673TRDU0

XLON

                                                    673

442.80

 16:16:55

00030305674TRDU0

XLON

                                                    203

442.20

 16:20:29

00030305697TRDU0

XLON

                                                    500

442.40

 16:24:44

00030305798TRDU0

XLON

                                                      63

442.40

 16:24:44

00030305799TRDU0

XLON

                                                    586

442.20

 16:24:45

00030305800TRDU0

XLON

                                                    898

442.20

 16:24:45

00030305801TRDU0

XLON

                                                    463

442.20

 16:24:45

00030305802TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 407764
EQS News ID: 2227244

 
End of Announcement EQS News Service

