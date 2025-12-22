Draper Esprit Aktie

Draper Esprit Aktie

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

22.12.2025 08:00:09

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

22-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 19 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

500.00p

 

Lowest price paid per share:

494.80p

 

Volume weighted average price paid:

497.3427p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,193,120 and the total number of voting rights in the Company is 175,853,330.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 19/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 497.3427

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

518

499.60

09:41:36

00030421775TRDU0

XLON

573

500.00

09:56:45

00030421786TRDU0

XLON

585

499.00

09:57:13

00030421787TRDU0

XLON

518

497.60

10:04:44

00030421788TRDU0

XLON

534

497.60

10:04:44

00030421789TRDU0

XLON

517

499.00

10:21:07

00030421865TRDU0

XLON

380

498.60

10:21:23

00030421866TRDU0

XLON

162

498.60

10:21:23

00030421867TRDU0

XLON

81

498.60

10:21:23

00030421868TRDU0

XLON

445

498.60

10:21:23

00030421869TRDU0

XLON

523

498.20

10:21:32

00030421870TRDU0

XLON

82

497.40

10:35:36

00030421904TRDU0

XLON

264

497.40

10:35:36

00030421905TRDU0

XLON

264

495.80

10:37:21

00030421911TRDU0

XLON

364

495.80

10:37:21

00030421912TRDU0

XLON

580

496.80

10:47:19

00030421932TRDU0

XLON

1,152

497.80

10:55:25

00030421938TRDU0

XLON

584

497.80

10:55:25

00030421939TRDU0

XLON

520

497.80

10:55:25

00030421940TRDU0

XLON

572

497.00

11:00:12

00030421960TRDU0

XLON

538

497.00

11:00:12

00030421961TRDU0

XLON

1,078

496.40

11:06:35

00030421972TRDU0

XLON

522

495.20

11:27:02

00030422004TRDU0

XLON

555

497.40

11:31:21

00030422006TRDU0

XLON

311

496.80

11:37:02

00030422012TRDU0

XLON

292

496.80

11:37:02

00030422013TRDU0

XLON

199

496.80

11:44:55

00030422028TRDU0

XLON

125

496.80

11:44:55

00030422029TRDU0

XLON

234

496.80

11:44:55

00030422030TRDU0

XLON

643

497.00

11:50:09

00030422035TRDU0

XLON

198

499.20

12:05:17

00030422049TRDU0

XLON

87

499.20

12:05:17

00030422050TRDU0

XLON

612

498.60

12:05:18

00030422051TRDU0

XLON

555

497.60

12:06:34

00030422052TRDU0

XLON

601

496.00

12:18:51

00030422068TRDU0

XLON

41

495.80

12:18:51

00030422069TRDU0

XLON

15

495.80

12:25:39

00030422081TRDU0

XLON

35

495.80

12:25:39

00030422082TRDU0

XLON

60

495.80

12:25:39

00030422083TRDU0

XLON

75

495.80

12:25:39

00030422084TRDU0

XLON

216

495.80

12:25:39

00030422085TRDU0

XLON

304

497.00

12:30:19

00030422089TRDU0

XLON

213

497.00

12:30:19

00030422090TRDU0

XLON

550

497.40

12:35:19

00030422100TRDU0

XLON

305

497.00

12:41:35

00030422113TRDU0

XLON

254

497.00

12:41:35

00030422114TRDU0

XLON

409

495.80

12:44:42

00030422115TRDU0

XLON

106

495.80

12:44:48

00030422116TRDU0

XLON

545

497.20

12:57:08

00030422129TRDU0

XLON

578

497.20

12:59:13

00030422130TRDU0

XLON

92

497.60

13:05:07

00030422132TRDU0

XLON

184

497.60

13:05:07

00030422133TRDU0

XLON

150

497.00

13:05:07

00030422134TRDU0

XLON

1,341

497.00

13:05:22

00030422135TRDU0

XLON

605

498.20

13:17:56

00030422150TRDU0

XLON

537

497.80

13:17:56

00030422151TRDU0

XLON

551

497.40

13:32:47

00030422169TRDU0

XLON

582

497.40

13:37:25

00030422179TRDU0

XLON

523

497.40

13:42:27

00030422181TRDU0

XLON

546

497.40

13:46:45

00030422184TRDU0

XLON

1,102

496.40

13:48:38

00030422185TRDU0

XLON

579

496.40

14:00:00

00030422194TRDU0

XLON

335

495.60

14:00:00

00030422195TRDU0

XLON

534

497.40

14:07:19

00030422215TRDU0

XLON

23

497.40

14:07:19

00030422216TRDU0

XLON

593

497.40

14:11:34

00030422227TRDU0

XLON

27

497.40

14:11:34

00030422228TRDU0

XLON

128

497.20

14:16:21

00030422257TRDU0

XLON

321

497.20

14:16:21

00030422258TRDU0

XLON

69

497.20

14:16:21

00030422259TRDU0

XLON

569

497.20

14:20:25

00030422273TRDU0

XLON

191

497.20

14:24:59

00030422275TRDU0

XLON

337

497.20

14:24:59

00030422276TRDU0

XLON

6

497.60

14:30:26

00030422288TRDU0

XLON

4

497.60

14:30:26

00030422289TRDU0

XLON

7

498.20

14:32:41

00030422312TRDU0

XLON

1,168

499.20

14:33:30

00030422314TRDU0

XLON

629

498.20

14:33:30

00030422315TRDU0

XLON

744

497.80

14:33:33

00030422316TRDU0

XLON

214

497.80

14:33:33

00030422317TRDU0

XLON

80

497.80

14:33:34

00030422318TRDU0

XLON

617

497.80

14:45:04

00030422368TRDU0

XLON

629

497.00

14:45:04

00030422369TRDU0

XLON

527

496.00

14:58:10

00030422430TRDU0

XLON

531

495.40

14:59:43

00030422433TRDU0

XLON

545

495.40

15:00:44

00030422440TRDU0

XLON

619

497.40

15:12:00

00030422462TRDU0

XLON

576

498.60

15:16:05

00030422475TRDU0

XLON

519

498.60

15:16:05

00030422476TRDU0

XLON

519

498.60

15:16:05

00030422477TRDU0

XLON

413

498.00

15:16:05

00030422478TRDU0

XLON

519

496.00

15:24:45

00030422522TRDU0

XLON

553

494.80

15:27:09

00030422523TRDU0

XLON

1,047

496.40

15:35:06

00030422575TRDU0

XLON

578

496.40

15:35:06

00030422576TRDU0

XLON

569

495.80

15:45:39

00030422610TRDU0

XLON

25

495.80

15:45:39

00030422611TRDU0

XLON

515

495.80

15:45:39

00030422612TRDU0

XLON

587

496.40

15:52:52

00030422639TRDU0

XLON

176

496.00

15:52:52

00030422640TRDU0

XLON

446

496.00

15:52:52

00030422641TRDU0

XLON

94

497.40

16:01:33

00030422676TRDU0

XLON

333

497.40

16:01:33

00030422677TRDU0

XLON

574

497.40

16:03:11

00030422683TRDU0

XLON

422

497.00

16:05:25

00030422747TRDU0

XLON

563

497.00

16:05:25

00030422748TRDU0

XLON

297

497.60

16:13:28

00030422888TRDU0

XLON

256

497.60

16:13:28

00030422889TRDU0

XLON

575

498.00

16:17:18

00030422899TRDU0

XLON

570

499.00

16:21:04

00030422914TRDU0

XLON

617

499.00

16:23:20

00030422927TRDU0

XLON

1,242

498.00

16:25:06

00030422938TRDU0

XLON

69

498.00

16:25:06

00030422939TRDU0

XLON

1,173

498.00

16:25:06

00030422940TRDU0

XLON

138

498.00

16:25:06

00030422941TRDU0

XLON

322

498.00

16:25:06

00030422942TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 412194
EQS News ID: 2249494

 
End of Announcement EQS News Service

