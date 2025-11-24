Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

24-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 21 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

411.00p

 

Lowest price paid per share:

400.40p

 

Volume weighted average price paid:

408.2374p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,218,916 and the total number of voting rights in the Company is 176,827,534.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 21/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 408.2374

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                    684

406.00

 08:10:56

00030341047TRDU0

XLON

                                                    543

406.00

 08:10:56

00030341048TRDU0

XLON

                                                    659

405.60

 08:10:56

00030341049TRDU0

XLON

                                                    647

400.40

 08:21:12

00030341129TRDU0

XLON

                                                    338

407.00

 08:30:50

00030341228TRDU0

XLON

                                                    213

407.00

 08:30:50

00030341229TRDU0

XLON

                                                        6

407.00

 08:41:01

00030341425TRDU0

XLON

                                                    580

407.00

 08:41:01

00030341426TRDU0

XLON

                                                    564

408.00

 08:47:30

00030341539TRDU0

XLON

                                                    600

408.20

 08:53:19

00030341592TRDU0

XLON

                                                        1

408.20

 08:53:19

00030341593TRDU0

XLON

                                                    217

408.20

 08:57:59

00030341675TRDU0

XLON

                                                    581

408.20

 08:57:59

00030341676TRDU0

XLON

                                                    548

408.20

 08:57:59

00030341677TRDU0

XLON

                                                    640

408.20

 09:15:34

00030341948TRDU0

XLON

                                                    631

408.00

 09:22:50

00030342077TRDU0

XLON

                                                    624

408.00

 09:30:00

00030342097TRDU0

XLON

                                                    133

407.20

 09:37:12

00030342155TRDU0

XLON

                                                    144

407.20

 09:37:12

00030342156TRDU0

XLON

                                                    126

407.20

 09:37:12

00030342157TRDU0

XLON

                                                    978

406.40

 09:40:31

00030342186TRDU0

XLON

                                                    655

406.20

 09:53:31

00030342340TRDU0

XLON

                                                    527

406.40

 09:58:16

00030342380TRDU0

XLON

                                                    615

406.40

 09:58:16

00030342381TRDU0

XLON

                                                    301

408.20

 10:16:36

00030342760TRDU0

XLON

                                                    621

408.40

 10:16:43

00030342761TRDU0

XLON

                                                    589

407.80

 10:26:35

00030342876TRDU0

XLON

                                                    570

408.80

 10:34:29

00030343049TRDU0

XLON

                                                    100

408.00

 10:44:59

00030343363TRDU0

XLON

                                                    176

408.00

 10:46:23

00030343383TRDU0

XLON

                                                    116

407.60

 10:47:36

00030343396TRDU0

XLON

                                                      55

407.60

 10:47:36

00030343397TRDU0

XLON

                                                        2

407.40

 10:48:03

00030343403TRDU0

XLON

                                                    501

407.60

 10:49:12

00030343415TRDU0

XLON

                                                    614

407.60

 10:49:12

00030343416TRDU0

XLON

                                                    200

409.00

 11:04:54

00030343858TRDU0

XLON

                                                    540

409.80

 11:14:38

00030343946TRDU0

XLON

                                                    307

410.00

 11:15:36

00030343967TRDU0

XLON

                                                      63

410.20

 11:20:58

00030344004TRDU0

XLON

                                                      97

410.20

 11:20:58

00030344005TRDU0

XLON

                                                    217

410.20

 11:20:58

00030344006TRDU0

XLON

                                                    229

410.20

 11:21:03

00030344007TRDU0

XLON

                                                    716

409.20

 11:26:16

00030344048TRDU0

XLON

                                                      63

409.80

 11:40:33

00030344182TRDU0

XLON

                                                    129

409.80

 11:40:33

00030344183TRDU0

XLON

                                                    641

409.60

 11:40:55

00030344207TRDU0

XLON

                                                    500

408.80

 11:47:27

00030344298TRDU0

XLON

                                                        4

408.80

 11:47:30

00030344305TRDU0

XLON

                                                    173

408.80

 11:47:30

00030344306TRDU0

XLON

                                                    366

408.80

 12:04:46

00030344476TRDU0

XLON

                                                    185

408.80

 12:05:19

00030344478TRDU0

XLON

                                                    548

408.20

 12:05:52

00030344479TRDU0

XLON

                                                    587

407.80

 12:05:52

00030344480TRDU0

XLON

                                                    554

404.20

 12:31:19

00030344680TRDU0

XLON

                                                    570

404.00

 12:31:19

00030344681TRDU0

XLON

                                                    230

406.00

 12:48:11

00030344743TRDU0

XLON

                                                    367

406.00

 12:48:40

00030344749TRDU0

XLON

                                                      66

408.20

 13:06:31

00030344948TRDU0

XLON

                                                1,310

408.20

 13:06:31

00030344949TRDU0

XLON

                                                        1

408.00

 13:15:10

00030345041TRDU0

XLON

                                                      32

408.00

 13:15:10

00030345042TRDU0

XLON

                                                    139

408.40

 13:15:33

00030345050TRDU0

XLON

                                                    350

408.40

 13:15:33

00030345051TRDU0

XLON

                                                    151

408.40

 13:15:33

00030345052TRDU0

XLON

                                                    585

409.20

 13:20:18

00030345092TRDU0

XLON

                                                      41

409.00

 13:31:25

00030345152TRDU0

XLON

                                                    578

409.20

 13:31:50

00030345153TRDU0

XLON

                                                    594

408.80

 13:32:39

00030345154TRDU0

XLON

                                                    286

410.80

 13:45:57

00030345244TRDU0

XLON

                                                    286

410.80

 13:45:57

00030345245TRDU0

XLON

                                                    632

410.80

 13:52:35

00030345308TRDU0

XLON

                                                      58

411.00

 13:59:30

00030345382TRDU0

XLON

                                                    318

411.00

 13:59:30

00030345383TRDU0

XLON

                                                    173

410.60

 13:59:31

00030345384TRDU0

XLON

                                                    193

410.20

 14:04:56

00030345411TRDU0

XLON

                                                    442

410.20

 14:04:56

00030345412TRDU0

XLON

                                                    278

409.80

 14:11:11

00030345439TRDU0

XLON

                                                    188

410.00

 14:13:35

00030345449TRDU0

XLON

                                                      10

410.00

 14:13:35

00030345450TRDU0

XLON

                                                    306

409.80

 14:15:24

00030345466TRDU0

XLON

                                                    304

409.80

 14:15:24

00030345467TRDU0

XLON

                                                    176

409.80

 14:19:21

00030345473TRDU0

XLON

                                                1,124

409.80

 14:19:21

00030345474TRDU0

XLON

                                                    651

410.20

 14:32:37

00030345710TRDU0

XLON

                                                1,441

410.00

 14:32:37

00030345711TRDU0

XLON

                                                    185

410.00

 14:32:37

00030345712TRDU0

XLON

                                                      32

408.00

 14:48:34

00030346059TRDU0

XLON

                                                    550

408.40

 14:48:50

00030346063TRDU0

XLON

                                                    474

408.20

 14:49:21

00030346096TRDU0

XLON

                                                      74

408.20

 14:49:21

00030346097TRDU0

XLON

                                                    473

408.00

 14:49:21

00030346098TRDU0

XLON

                                                      70

408.00

 14:49:21

00030346099TRDU0

XLON

                                                    183

408.20

 15:00:44

00030346635TRDU0

XLON

                                                1,121

408.20

 15:00:44

00030346636TRDU0

XLON

                                                    590

408.00

 15:07:24

00030346801TRDU0

XLON

                                                      21

407.40

 15:10:10

00030346862TRDU0

XLON

                                                      19

407.40

 15:10:10

00030346863TRDU0

XLON

                                                    542

407.40

 15:10:10

00030346864TRDU0

XLON

                                                    398

407.00

 15:15:13

00030346988TRDU0

XLON

                                                    207

407.00

 15:15:13

00030346989TRDU0

XLON

                                                    556

406.60

 15:20:09

00030347147TRDU0

XLON

                                                      91

406.40

 15:24:10

00030347603TRDU0

XLON

                                                    475

406.40

 15:24:10

00030347604TRDU0

XLON

                                                    625

406.00

 15:24:21

00030347610TRDU0

XLON

                                                    314

406.20

 15:31:13

00030347960TRDU0

XLON

                                                    273

406.20

 15:31:13

00030347961TRDU0

XLON

                                                    153

407.00

 15:40:12

00030348096TRDU0

XLON

                                                    283

407.00

 15:40:12

00030348097TRDU0

XLON

                                                    130

407.00

 15:40:12

00030348098TRDU0

XLON

                                                    480

407.00

 15:41:43

00030348114TRDU0

XLON

                                                1,093

407.00

 15:41:43

00030348115TRDU0

XLON

                                                    556

408.60

 15:47:22

00030348184TRDU0

XLON

                                                    215

409.60

 15:56:35

00030348301TRDU0

XLON

                                                    355

409.60

 15:56:38

00030348303TRDU0

XLON

                                                1,164

409.40

 15:58:00

00030348338TRDU0

XLON

                                                    588

409.40

 16:07:27

00030348455TRDU0

XLON

                                                    601

409.60

 16:09:45

00030348479TRDU0

XLON

                                                    625

409.40

 16:09:45

00030348480TRDU0

XLON

                                                    162

410.40

 16:16:14

00030348551TRDU0

XLON

                                                1,094

410.40

 16:16:14

00030348552TRDU0

XLON

                                                      32

410.40

 16:18:19

00030348565TRDU0

XLON

                                                    530

410.40

 16:18:19

00030348566TRDU0

XLON

                                                    589

410.40

 16:21:13

00030348592TRDU0

XLON

                                                    463

410.60

 16:23:32

00030348600TRDU0

XLON

                                                    141

410.60

 16:23:32

00030348601TRDU0

XLON

                                                    575

410.20

 16:25:05

00030348614TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 409120
EQS News ID: 2234512

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

08:00
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
21.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
20.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
19.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
18.11.25
 HOL-Holding(s) in Company (EQS Group)
18.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
17.11.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
17.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)

Analysen zu Draper Esprit PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Draper Esprit PLC 4,54 2,25% Draper Esprit PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag freundlich -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen