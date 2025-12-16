Draper Esprit Aktie

Draper Esprit

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

16.12.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

16-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 15 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

479.40p

 

Lowest price paid per share:

473.20p

 

Volume weighted average price paid:

477.0392p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,018,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,028,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 15/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 477.0392

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

166

477.00

08:11:11

00030408419TRDU0

XLON

353

477.00

08:11:11

00030408420TRDU0

XLON

70

477.00

08:11:11

00030408421TRDU0

XLON

617

474.60

08:17:49

00030408430TRDU0

XLON

517

475.60

08:25:31

00030408441TRDU0

XLON

609

474.60

08:29:52

00030408444TRDU0

XLON

594

474.00

08:29:52

00030408445TRDU0

XLON

569

478.60

08:48:28

00030408459TRDU0

XLON

560

477.20

08:54:00

00030408480TRDU0

XLON

613

477.40

08:54:00

00030408479TRDU0

XLON

585

477.40

08:54:00

00030408478TRDU0

XLON

12

476.20

09:15:41

00030408550TRDU0

XLON

521

476.20

09:20:38

00030408556TRDU0

XLON

10

476.20

09:22:55

00030408562TRDU0

XLON

405

476.20

09:22:55

00030408561TRDU0

XLON

49

476.20

09:23:02

00030408563TRDU0

XLON

594

477.80

09:57:10

00030408631TRDU0

XLON

118

478.00

09:57:10

00030408630TRDU0

XLON

597

478.00

09:57:10

00030408629TRDU0

XLON

1,341

478.00

09:57:10

00030408628TRDU0

XLON

939

478.00

09:57:10

00030408627TRDU0

XLON

402

478.00

09:57:10

00030408626TRDU0

XLON

159

477.60

10:18:33

00030408667TRDU0

XLON

307

477.60

10:20:34

00030408669TRDU0

XLON

256

477.60

10:20:34

00030408668TRDU0

XLON

116

479.00

10:44:42

00030408712TRDU0

XLON

313

479.00

10:44:42

00030408711TRDU0

XLON

1,116

479.00

10:44:42

00030408710TRDU0

XLON

1,289

479.00

10:44:42

00030408709TRDU0

XLON

598

479.00

11:08:09

00030408762TRDU0

XLON

575

479.00

11:17:01

00030408804TRDU0

XLON

265

478.20

11:17:02

00030408805TRDU0

XLON

1,025

479.40

11:42:55

00030408863TRDU0

XLON

345

479.40

11:42:55

00030408862TRDU0

XLON

500

479.40

11:42:55

00030408861TRDU0

XLON

217

479.40

11:42:55

00030408860TRDU0

XLON

632

478.20

11:51:49

00030408882TRDU0

XLON

1

478.00

11:51:49

00030408887TRDU0

XLON

15

478.00

11:51:49

00030408886TRDU0

XLON

1

478.00

11:51:49

00030408885TRDU0

XLON

19

478.00

11:51:49

00030408884TRDU0

XLON

1

478.00

11:51:49

00030408883TRDU0

XLON

1,021

478.40

12:10:08

00030408903TRDU0

XLON

308

478.40

12:10:08

00030408902TRDU0

XLON

221

478.40

12:10:08

00030408901TRDU0

XLON

453

477.80

12:24:41

00030408918TRDU0

XLON

84

477.80

12:24:41

00030408917TRDU0

XLON

176

477.40

12:24:41

00030408919TRDU0

XLON

16

478.60

12:43:00

00030409039TRDU0

XLON

183

478.60

12:43:00

00030409038TRDU0

XLON

358

478.60

12:43:00

00030409037TRDU0

XLON

7

478.60

12:43:00

00030409036TRDU0

XLON

22

478.60

12:50:41

00030409081TRDU0

XLON

4

478.60

12:50:41

00030409080TRDU0

XLON

16

478.60

12:51:02

00030409084TRDU0

XLON

553

478.60

12:51:02

00030409085TRDU0

XLON

59

478.60

12:51:02

00030409086TRDU0

XLON

581

478.80

12:59:10

00030409115TRDU0

XLON

582

478.40

13:08:57

00030409144TRDU0

XLON

558

478.40

13:08:57

00030409143TRDU0

XLON

447

478.80

13:20:45

00030409230TRDU0

XLON

158

478.80

13:20:45

00030409229TRDU0

XLON

5

478.00

13:21:06

00030409231TRDU0

XLON

571

477.80

13:24:09

00030409254TRDU0

XLON

607

477.80

13:33:58

00030409284TRDU0

XLON

625

477.80

13:39:12

00030409288TRDU0

XLON

585

477.80

13:45:10

00030409296TRDU0

XLON

202

477.40

13:47:51

00030409300TRDU0

XLON

313

477.40

13:47:51

00030409299TRDU0

XLON

859

477.20

13:47:51

00030409301TRDU0

XLON

312

477.00

14:01:15

00030409332TRDU0

XLON

207

477.00

14:01:15

00030409331TRDU0

XLON

525

476.80

14:01:16

00030409333TRDU0

XLON

547

477.40

14:18:43

00030409352TRDU0

XLON

547

476.80

14:18:43

00030409354TRDU0

XLON

217

476.80

14:18:43

00030409353TRDU0

XLON

534

476.60

14:28:13

00030409373TRDU0

XLON

596

476.60

14:32:14

00030409404TRDU0

XLON

603

477.80

14:36:47

00030409463TRDU0

XLON

1,178

478.80

14:44:53

00030409543TRDU0

XLON

538

478.80

14:47:41

00030409559TRDU0

XLON

522

478.80

14:52:03

00030409598TRDU0

XLON

490

478.80

14:52:03

00030409597TRDU0

XLON

37

478.80

14:52:03

00030409596TRDU0

XLON

246

478.20

14:52:03

00030409600TRDU0

XLON

306

478.20

14:52:03

00030409599TRDU0

XLON

564

477.20

14:57:48

00030409667TRDU0

XLON

554

477.20

14:57:48

00030409666TRDU0

XLON

536

475.00

15:09:19

00030409756TRDU0

XLON

515

475.00

15:09:19

00030409755TRDU0

XLON

665

475.00

15:09:19

00030409754TRDU0

XLON

145

474.00

15:18:52

00030409834TRDU0

XLON

497

474.00

15:18:52

00030409833TRDU0

XLON

525

473.60

15:25:41

00030409909TRDU0

XLON

149

473.60

15:25:41

00030409908TRDU0

XLON

375

473.60

15:25:41

00030409907TRDU0

XLON

258

473.20

15:29:18

00030409941TRDU0

XLON

303

473.20

15:29:18

00030409940TRDU0

XLON

618

474.20

15:39:15

00030410039TRDU0

XLON

95

473.80

15:40:26

00030410052TRDU0

XLON

500

473.80

15:40:26

00030410051TRDU0

XLON

1

475.00

15:47:22

00030410102TRDU0

XLON

61

475.00

15:47:44

00030410114TRDU0

XLON

25

475.00

15:47:44

00030410113TRDU0

XLON

460

475.00

15:47:44

00030410112TRDU0

XLON

500

475.00

15:47:44

00030410111TRDU0

XLON

616

474.60

15:52:48

00030410186TRDU0

XLON

1,015

474.80

15:52:48

00030410185TRDU0

XLON

29

474.80

16:05:57

00030410309TRDU0

XLON

26

474.80

16:06:17

00030410313TRDU0

XLON

504

474.80

16:06:17

00030410314TRDU0

XLON

463

474.80

16:08:28

00030410333TRDU0

XLON

154

474.80

16:08:28

00030410332TRDU0

XLON

616

474.80

16:08:28

00030410331TRDU0

XLON

553

475.00

16:12:36

00030410401TRDU0

XLON

1,300

476.20

16:25:43

00030410536TRDU0

XLON

308

476.60

16:25:43

00030410535TRDU0

XLON

44

476.60

16:25:43

00030410534TRDU0

XLON

310

476.60

16:25:43

00030410533TRDU0

XLON

598

476.60

16:25:43

00030410532TRDU0

XLON

667

476.00

16:26:41

00030410542TRDU0

XLON

481

476.00

16:26:41

00030410541TRDU0

XLON

 

 Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 411545
EQS News ID: 2246114

 
End of Announcement EQS News Service

