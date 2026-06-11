Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
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11.06.2026 12:58:18
Transcript: Arcos Dorados Holdings Q1 2026 Earnings Conference Call
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