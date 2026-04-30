Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
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30.04.2026 17:52:14
Transcript: Sonic Automotive Q1 2026 Earnings Conference Call
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