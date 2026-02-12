Trinity Industries Aktie
Trinity Industries Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Trinity Industries (TRN) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $186.6 million, or $2.28 per share. This compares with $28.9 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $611.2 million from $629.4 million last year.
Trinity Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $186.6 Mln. vs. $28.9 Mln. last year. -EPS: $2.28 vs. $0.34 last year. -Revenue: $611.2 Mln vs. $629.4 Mln last year.
2026 Guidance : EPS of $1.85 to $2.10
