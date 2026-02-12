Trinity Industries Aktie

Trinity Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856427 / ISIN: US8965221091

12.02.2026 17:52:48

Trinity Industries Q4 Income Climbs

(RTTNews) - Trinity Industries (TRN) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $186.6 million, or $2.28 per share. This compares with $28.9 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 2.9% to $611.2 million from $629.4 million last year.

Trinity Industries earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $186.6 Mln. vs. $28.9 Mln. last year. -EPS: $2.28 vs. $0.34 last year. -Revenue: $611.2 Mln vs. $629.4 Mln last year.

2026 Guidance : EPS of $1.85 to $2.10

