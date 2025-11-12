Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
12.11.2025 12:01:00
Trotz Überrumpelung: Baden-Württemberg stimmt für Palantir
Baden-Württemberg will Palantir den Weg ebnen und entscheidet über Änderungen am Polizeigesetz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)