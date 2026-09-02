Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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03.09.2026 01:00:09
Uber and Wayve to Start Testing Robotaxis in London
Uber and the British start-up Wayve are the latest to start testing autonomous cars in one of the world’s largest markets for ride-hailing services.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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