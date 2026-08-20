Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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20.08.2026 13:25:00
Uber Brings Baidu’s Driverless Robotaxis To Dubai
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Nachrichten zu Uber
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14.08.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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10.08.26
|Uber-Aktie steigt: Juristischer Vorstoß bei Fahrdiensten - Mindestpreise im Blick (dpa-AFX)
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10.08.26
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06.08.26
|Uber-Aktie steigt leicht: London-Lizenz sichert Uber Vorsprung im Robotaxi-Rennen (dpa-AFX)
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06.08.26
|Studie: Taxibranche muss sich für digitale Angebote öffnen (dpa-AFX)
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05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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05.08.26
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.