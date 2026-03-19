SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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19.03.2026 09:59:51
Uber CTO Says 95% Of Engineers Use AI Tools Monthly As Coding Shift Accelerates
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