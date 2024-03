UBS AG bescheinigt Buy für EON SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach Aussagen des Chief Network Officer seien die Wachstumschancen des Versorgers nie so hoch wie jetzt gewesen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem mache das Unternehmen Effizienzsteigerungen aus.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:05 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,81 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 912 160 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 5,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2024 wird für den 15.05.2024 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 07:28 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.