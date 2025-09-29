E.ON Aktie

15,97EUR -0,04EUR -0,22%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

29.09.2025 13:47:19

EON SE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in Deutschland tätige Übertragungs- und Verteilungsunternehmen wie Eon seien nicht unerschwinglich, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 04:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16,01 € 		Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SEmehr Analysen

13:47 E.ON Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
27.08.25 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
15.08.25 E.ON Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 15,96 -0,28% E.ON SE

