WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
29.09.2025 13:47:19
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in Deutschland tätige Übertragungs- und Verteilungsunternehmen wie Eon seien nicht unerschwinglich, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 04:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
16,01 €
Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
15,97 €
Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
