E.ON Aktie
|15,95EUR
|0,04EUR
|0,22%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef und Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Führung des Stromnetzbetreibers blicke unverändert zuversichtlich auf das Netzwachstum, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Neutral
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,99 €
|
Abst. Kursziel*:
0,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,34%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
14.08.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
14.08.25
|Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
13.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.25
|E.ON-Aktie fester: E.ON legt operativ zu und bestätigt Unternehmensziele (finanzen.at)
|
13.08.25
|Bernstein Research gibt EON SE-Aktie Market-Perform (finanzen.at)
|
13.08.25