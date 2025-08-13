E.ON Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Expertin hob die Aussage der Essener hervor, dass regulatorische Verbesserungen erforderlich seien, um Investitionen in die deutschen Stromnetze zu beschleunigen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
