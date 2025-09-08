E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
15,11 €
Abst. Kursziel*:
12,51%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
15,23 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
